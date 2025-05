Le leader nord-coréen a supervisé des essais simulant des contre-attaques nucléaires

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a supervisé des exercices simulant des contre-attaques nucléaires contre Séoul et Washington, ont affirmé les médias d'État vendredi, un jour après des essais de missiles. L'armée sud-coréenne a estimé que les essais de jeudi, qui impliquaient "différent types" de missiles balistiques à courte portée, pourraient être liés aux exportations d'armes nord-coréennes à la Russie. Les exercices ont impliqué un système de roquettes et un missile balistique tactique, selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA. Des formations détaillées sur les "procédures et processus de passage rapide à la posture de contre-attaque nucléaire" ont eu lieu, ajoute KCNA. "L'objectif de l'exercice a été atteint et la fiabilité du système de commandement et de mobilisation capable de réagir rapidement à toute crise nucléaire a été vérifiée", a ajouté l'agence officielle. Les sanctions imposées par les Nations Unies contre Pyongyang pour son programme nucléaire lui interdisent de posséder des missiles balistiques, qui effectuent la majeure partie de leur trajectoire en dehors de l'atmosphère terrestre. En début de semaine, le leader nord-coréen a inspecté la fabrication d'obus dans les usines de munitions, les médias d'État affirmant que la production d'obus du pays avait augmenté de façon spectaculaire au cours des derniers mois. Pyongyang a également récemment inauguré un destroyer lance-missiles de 5.000 tonnes, baptisé Choe Hyon qui selon les analystes pourrait transporter des missiles mer-sol et mer-air. L'armée sud-coréenne estime que le destroyer pourrait avoir été développé avec l'aide de la Russie, avec qui la Corée du Nord s'est considérablement rapprochée ces dernières années, allant jusqu'à envoyer des milliers de soldats pour aider les troupes russes à reconquérir la région de Koursk partiellement prise par l'Ukraine. Les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à l'occasion d'une rare visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier. Pyongyang et Moscou ont par ailleurs annoncé récemment qu'ils avaient commencé à construire le premier pont routier reliant les deux voisins. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



