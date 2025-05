Nouveau pape : Isaac Herzog aspire à des liens renforcés avec le Saint-Siège

Le président israélien, Isaac Herzog, a dit espérer jeudi un renforcement des liens entre son pays et le Saint-Siège après l'élection du nouveau pape, Léon XIV. « Nous aspirons à renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège, ainsi que l'amitié entre juifs et chrétiens en Terre sainte et dans le monde entier », a-t-il dit dans un communiqué. Historiquement compliquées, les relations entre le Vatican et Israël s'étaient détériorées après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023 et l'offensive israélienne sur la bande de Gaza qui a suivi. Jusqu'à la veille de sa mort, le pape François a multiplié les prises de position critiques sur la guerre à Gaza, ce qui a irrité les autorités israéliennes qui le percevaient comme pro-palestinien. Si M. Herzog avait rapidement rendu hommage au pape François le jour de son décès le 21 avril, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait attendu plus de trois jours pour exprimer ses condoléances. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

