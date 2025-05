Moukhtars élus d'office à Zahlé et dans le Akkar

Avec la clôture officielle de la période de dépôt des candidatures pour les élections municipales, prévues le dimanche 11 mai dans la Békaa et au Liban-Nord, des moukhtars ont été élus d'office à Zahlé et 54 autres dans 48 localités du gouvernorat du Akkar, ont rapporté jeudi nos correspondants Sarah Abdallah et Mountasser Abdallah. Un moukhtar est un responsable administratif local chargé notamment de l’enregistrement des actes civils. Les conseils municipaux et les moukhtars sont élus pour un mandat de six ans. Les dernières élections se sont tenues en 2016 avant d’être reportées à trois reprises, en 2022, 2023 et 2024, en raison des différentes crises dans le pays. Le vote a commencé le dimanche 4 mai dans le Mont-Liban et se poursuivra, le 11 mai au Liban-Nord et au Akkar, puis dans la Békaa, à Baalbeck-Hermel et à Beyrouth. Les élections dans le Sud sont prévues pour le 24 mai. Dans la Békaa, les moukhtars élus d'office sont ceux des localités suivantes : Anjar, Zahlé, Rassieh Fouqa, Rassieh Tahta, Miden Gharbi, Wadi al-Araish, Hayy al-Saydeh, Deir al-Ghazal, Qousaya, Massa, Chhabieh al-Faour, Chtaura, Nabi Ayla et Mekseh. Dans le Akkar, 54 moukhtars sur un total de 723 ont été élus d'office dans 48 localités de la région. 193 bureaux de vote répartis dans 160 villes et villages d’Akkar Le gouverneur du Akkar, Imad Labaki, supervise le processus électoral et veille à ce que toutes les dispositions logistiques soient en place. 193 bureaux de vote ont été installés dans 160 localités, comprenant 1 028 isoloirs, dont 495 dédiés aux élections municipales et 533 aux élections des moukhtars, selon notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak. Bien que ces élections soient en grande partie influencées par les dynamiques familiales et de développement local, les grands partis politiques, tels que le Hezbollah, le mouvement chiite Amal, le Courant patriotique libre (CPL, aouniste), les Forces libanaises (FL) et les Kataëb, soutiennent ou forment généralement des listes locales en alliance avec les familles. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

