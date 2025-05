Expositions

FAIRE LIENS (1re partie) d’Anne-Sophie Menet, à Zico House, 174 rue Spears, Sanayeh, les mardi 6 et mercredi 7 mai, de 11h à 20h. Tél. : 03/810688. LA TOILE VIVANTE, exposition de kaftans peints à la main par des artistes libanais, à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 16 mai, du lundi au vendredi de 11h à 18h et samedi de 11h à 14h. Tél. : 71/854000, 01/200131. THE AFFIRMATIVE HAPPINESS OF A GREEN DOT de Hala Schoukai, à la galerie Saleh Barakat, rue Justinien, Clemenceau, jusqu’au 20 mai. Tél. : 01/365615. WHERE DO I GO ? FIFTY YEARS LATER de Rania Matar, à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 22 mai. Tél. : 01/562812. LA FIN DU ROMANTISME de Gregory Buchakjian, François Sargologo et Hanibal Srouji, à la galerie Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 30 mai, du mardi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h. Tél. : 01/868290. REINVENTING TOMORROW, exposition collective à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 31 mai, du lundi au samedi de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3. ON THE WAY HOME de Maysam Hindi à la galerie Marfa’, secteur du port, jusqu’au 25 juin. Tél. : 03/020636. STRAY SALT de Mounira el-Solh, à la galerie Sfeir-Semler, immeuble Boulos Fayad, rue Darwich Haddad, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 1er août. Tél. : 01/444288. SOMEONE CHEWING de Lawrence Abu Hamdan, à la galerie Sfeir-Semler, immeuble Tannous, 4e étage, rue 56, Jisr, secteur 77, la Quarantaine, jusqu’au 1er août. Tél. : 01/566550. CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, de vendredi à dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

FAIRE LIENS (1re partie) d’Anne-Sophie Menet, à Zico House, 174 rue Spears, Sanayeh, les mardi 6 et mercredi 7 mai, de 11h à 20h. Tél. : 03/810688.LA TOILE VIVANTE, exposition de kaftans peints à la main par des artistes libanais, à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 16 mai, du lundi au vendredi de 11h à 18h et samedi de 11h à 14h. Tél. : 71/854000, 01/200131.THE AFFIRMATIVE HAPPINESS OF A GREEN DOT de Hala Schoukai, à la galerie Saleh Barakat, rue Justinien, Clemenceau, jusqu’au 20 mai. Tél. : 01/365615.WHERE DO I GO ? FIFTY YEARS LATER de Rania Matar, à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 22 mai. Tél. : 01/562812.LA FIN DU ROMANTISME de Gregory Buchakjian, François Sargologo et Hanibal...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte