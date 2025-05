Gel des permis de port d'armes dans le Nord et le Akkar

Le ministre de la Défense, Michel Menassa, a pris mercredi la décision de geler la validité des permis de port d'armes dans les mohafazats (gouvernorats) du Nord et du Akkar entre le 10 mai à minuit et le 13 mai à minuit, a indiqué le ministère. Ce gel est applicable jusqu'à la publication des résultats des élections municipales, rapporte le correspondant de L'Orient Today dans le Nord. Selon la décision, certaines exceptions s’appliquent. Elles portent notamment sur « les permis de port d'armes diplomatiques », « les permis de port d'armes privés accordés aux gardes du corps de personnes spécifiques (anciens présidents, ministres, députés, dirigeants de partis politiques et personnalités religieuses) lorsqu'ils accompagnent la personne » en question. La décision souligne que « toute violation entraînera les sanctions les plus sévères » et « le commandement de l'armée est chargé de l'appliquer strictement en renvoyant les contrevenants à la justice militaire ». Les élections municipales ont été reportées à trois reprises, en 2022, 2023 et 2024. Le scrutin s'est déroulé dimanche 4 mai dans le Mont-Liban, et se poursuivra le 11 mai au Liban-Nord et au Akkar, et le 18 mai dans la Békaa, à Baalbeck-Hermel et à Beyrouth. Il se tiendra dans le Sud le 24 mai. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le ministre de la Défense, Michel Menassa, a pris mercredi la décision de geler la validité des permis de port d'armes dans les mohafazats (gouvernorats) du Nord et du Akkar entre le 10 mai à minuit et le 13 mai à minuit, a indiqué le ministère. Ce gel est applicable jusqu'à la publication des résultats des élections municipales, rapporte le correspondant de L'Orient Today dans le Nord.Selon la décision, certaines exceptions s’appliquent. Elles portent notamment sur « les permis de port d'armes diplomatiques », « les permis de port d'armes privés accordés aux gardes du corps de personnes spécifiques (anciens présidents, ministres, députés, dirigeants de partis politiques et personnalités religieuses) lorsqu'ils accompagnent la personne » en question.La décision souligne que « toute violation entraînera les...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte