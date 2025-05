Les Etats doivent agir pour éviter l'« annihilation » des Palestiniens, alertent des experts de l'ONU

Les Etats doivent agir « maintenant » pour ne pas assister à l' « annihilation » des Palestiniens dans la bande de Gaza, ont alerté mercredi plus de trente experts indépendants des Nations unies. « Les États doivent agir rapidement pour mettre fin au génocide en cours, démanteler l'apartheid et assurer un avenir dans lequel Palestiniens et Israéliens coexisteront dans la liberté et la dignité », ont-ils demandé dans un communiqué. Pour ces experts, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais qui ne s'expriment pas au nom des Nations unies, le choix de chacun des Etats est « clair : rester passif et être témoin du massacre d'innocents ou participer à l'élaboration d'une résolution juste ». Dans leur communiqué, ils affirment que « les atrocités croissantes à Gaza représentent un tournant moral » et demandent aux Etats d' « agir maintenant pour mettre fin à la violence ou être témoins de l'annihilation de la population palestinienne » dans ce territoire palestinien, exigeant une intervention internationale immédiate. Le gouvernement israélien, qui interdit depuis le 2 mars l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle campagne militaire qui prévoit la « conquête » de ce territoire et le déplacement massif de sa population à l'intérieur de ses limites. L'objectif affiché par le gouvernement israélien du Premier ministre Benjamin Netanyahu est de détruire le mouvement islamiste palestinien Hamas et d'obtenir la libération des otages enlevés pendant l'attaque du 7-Octobre et se trouvant encore dans la bande de Gaza, voisine du sud d'Israël. La bande de « Gaza sera totalement détruite », a prévenu mardi le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, assurant que la population gazaouie, après avoir été déplacée vers le sud, commencerait à « partir en grand nombre vers des pays tiers ». « Le monde regarde. Les États membres respecteront-ils leurs obligations et interviendront-ils pour arrêter le massacre, la faim et les maladies, ainsi que d'autres crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui sont perpétrés quotidiennement en toute impunité ? » demandent les experts, parmi lesquels figure la rapporteure spéciale de l'ONU pour les Territoires palestiniens, Francesca Albanese. « Alors que les États débattent de la terminologie - est-ce ou n'est-ce pas un génocide ? -, Israël poursuit sa destruction implacable de la vie à Gaza, par des attaques terrestres, aériennes et maritimes, déplaçant et massacrant en toute impunité la population qui survit », ont-ils ajouté.

