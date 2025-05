Six pays européens s'opposent à « tout changement démographique ou territorial » à Gaza

Six pays européens, dont l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont dénoncé mercredi le nouveau plan de conquête de Gaza présenté par Israël, disant rejeter « fermement tout changement démographique ou territorial » susceptible de constituer « une violation du droit international ». La mise en oeuvre de ce plan, qui prévoit « d'établir une présence israélienne prolongée » à Gaza, reviendrait à « franchir une nouvelle ligne rouge » et « mettrait en péril toute perspective d'une solution viable à deux États », estiment les ministres des Affaires étrangères de ces pays dans une déclaration commune.

Cela constituerait « une nouvelle escalade militaire », qui ne fera « qu'aggraver une situation déjà catastrophique pour la population civile palestinienne et mettra en danger la vie des otages qui restent captifs », ajoute ce texte, également signé par les chefs de la diplomatie de l'Islande, de la Slovénie et du Luxembourg. Quatre de ces pays (l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie), ont reconnu il y a près d'un an l'Etat palestinien, emboîtant le pas notamment à l'Islande, qui l'avait fait en 2014. Le Luxembourg s'est dit quant à lui prêt à le faire mais uniquement quand tous les otages israéliens auront été libérés.

Le gouvernement israélien, qui interdit depuis le 2 mars l'entrée de toute aide humanitaire dans le territoire palestinien, a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle campagne militaire qui prévoit la « conquête » de la bande de Gaza et le déplacement massif de sa population à l'intérieur du territoire. « Gaza sera totalement détruite », a par ailleurs affirmé mardi le ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, en assurant que la population gazaouie, après avoir été déplacée vers le sud, commencerait à « partir en grand nombre vers des pays tiers ».

« Gaza fait partie intégrante de l'État de Palestine, qui appartient au peuple palestinien », assurent dans leur déclaration commune les six pays européens, qui appellent Israël à adopter « toutes les mesures » pour garantir « sans délai » et « sans entraves » l'accès des Palestiniens à l'assistance humanitaire. « Ensemble, nous exhortons les autorités israéliennes à faire preuve de modération », ajoutent les chefs de la diplomatie de ces six pays, qui réaffirment dans leur communiqué leur « soutien indéfectible à la solution des deux États: Israël et la Palestine, vivant en paix et sécurité ».