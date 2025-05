Gaza : huit membres d'une même famille tués dans un raid israélien selon les secours

Huit membres d'une même famille dont des enfants ont été tués mercredi dans une frappe israélienne à Khan Younès, a indiqué la Défense civile locale en faisant état de trois autres morts dans un raid ailleurs dans la bande de Gaza. « Onze (morts), y compris au moins un enfant, et plus de 20 blessés, principalement des femmes et des enfants, ont été transportés à l'hôpital après le bombardement de la bande de Gaza par les forces d'occupation israéliennes », a dit à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. La frappe aérienne la plus meurtrière s'est produite à Khan Younès (sud), où huit membres de la famille al-Qidra, âgés de deux à 54 ans, ont péri dans leur maison, a affirmé M. Bassal. L'armée israélienne « a visé la maison de la famille al-Qidra alors qu'elle s'y trouvait, sans aucun avertissement, avec l'intention délibérée de tuer », a-t-il accusé. Les trois autres Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne contre une autre maison dans le camp de Jabalia (nord), selon lui. L'armée israélienne n'a pas fourni de commentaires dans l'immédiat. Israël a repris son offensive sur Gaza le 18 mars, après deux mois de trêve avec le Hamas dans la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Cette attaque a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne. Le Hamas retient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza, en 2014. La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 52.615 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

