Oman annonce un accord de cessez-le-feu entre les Houthis et les Etats-Unis (ministre)

Les rebelles houthis du Yémen et les Etats-Unis sont convenus d'un cessez-le-feu, a déclaré le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, peu après que Donald Trump a annoncé la fin des frappes américaines contre ces insurgés soutenus par l'Iran.

"A la suite des récentes discussions et contacts menés par le sultanat d'Oman avec les Etats-Unis et les autorités concernées à Sanaa (...) les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties", a annoncé le ministre omanais, précisant qu'"à l'avenir, aucune des deux parties ne prendra pour cible l'autre, y compris les navires américains, en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb".

