Trump assure que les houthis ont « capitulé » et que les bombardements américains au Yémen vont cesser

Donald Trump a annoncé mardi que les houthis avaient « capitulé » et promis que les bombardements américains au Yémen allaient cesser avec « effet immédiat ».

« Les houthis ont annoncé (...) qu'ils ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous allons honorer cela. Nous arrêterons les bombardements, et ils ont capitulé », a-t-il déclaré dans le Bureau ovale au côté du Premier ministre canadien Mark Carney.