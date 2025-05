Trump veut « travailler »avec Erdogan pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Donald Trump entend « travailler avec le président (Recep Tayyip) Erdogan pour mettre fin à la guerre ridicule mais meurtrière entre la Russie et l'Ukraine », a-t-il assuré lundi après un échange téléphonique avec son homologue turc. Le président américain a assuré avoir eu une « très bonne et productive conversation téléphonique » avec le dirigeant turc, qui a également porté sur « la Syrie, Gaza et plus encore ». « Le président m'a invité à aller en Turquie et, de la même manière, il viendra à Washington », a ajouté Donald Trump, rappelant avoir eu une relation « excellente » avec Recep Tayyip Erdogan pendant son premier mandat (2017-2021). La Turquie, membre de l'Otan, a pris part aux réunions des alliés européens et britanniques de soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Recep Tayyip Erdogan a plusieurs fois proposé d'accueillir des négociations de paix dans son pays. Le chef de l'Etat turc maintient un contact avec le président russe Vladimir Poutine, et les deux dirigeants ont par exemple dialogué récemment à propos d'un accord sur la mer Noire. Ankara avait joué un rôle de médiation en 2022 pour la conclusion d'un accord permettant l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire, dont la Russie avait par la suite claqué la porte. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Donald Trump entend « travailler avec le président (Recep Tayyip) Erdogan pour mettre fin à la guerre ridicule mais meurtrière entre la Russie et l'Ukraine », a-t-il assuré lundi après un échange téléphonique avec son homologue turc. Le président américain a assuré avoir eu une « très bonne et productive conversation téléphonique » avec le dirigeant turc, qui a également porté sur « la Syrie, Gaza et plus encore ». « Le président m'a invité à aller en Turquie et, de la même manière, il viendra à Washington », a ajouté Donald Trump, rappelant avoir eu une relation « excellente » avec Recep Tayyip Erdogan pendant son premier mandat (2017-2021).La Turquie, membre de l'Otan, a pris part aux réunions des alliés européens et britanniques de soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

