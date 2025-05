Municipales dans le Mont-Liban : Aoun appelle les vainqueurs à « prendre leurs responsabilités »

Le président libanais, Joseph Aoun, a félicité lundi les vainqueurs du premier tour des élections municipales au Liban, qui s'est tenu dans le mohafazat du Mont-Liban, leur rappelant que la prise de responsabilité commence « après les élections ». Dans un bref communiqué, le président Aoun, qui avait supervisé dimanche matin le lancement du scrutin depuis plusieurs administrations, s'est félicité du fait que « le Liban avance résolument sur la voie du redressement, malgré les crises et les défis qu'il a affrontés. Le pays est enfoncé dans une grave crise socio-économique depuis 2019 et tente de se remettre de 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël, dont une offensive violente à l'automne dernier qui a détruit des villages entiers du Sud. La crise et le conflit avaient été invoqués pour reporter, depuis 2022, le scrutin municipal d'année en année. « La prise de responsabilité commence après les élections », a-t-il encore lancé, appelant les nouveaux conseillers municipaux et moukhtars à « servir les citoyens et répondre à leurs besoins », ce qui « constitue l’objectif fondamental » de leur mandat. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

