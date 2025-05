Air France annule ses vols jusqu'à mardi entre Paris et Tel-Aviv

Air France a annulé ses vols de lundi entre Paris et Tel-Aviv après avoir déjà supprimé ceux de dimanche à la suite du tir de missile contre l'aéroport international Ben Gourion, a indiqué la compagnie dimanche soir. « La compagnie suspend ses vols jusqu’au 6 mai », elle « surveille attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv », a déclaré à l'AFP le service de presse de la compagnie nationale française. Dans un premier temps, la compagnie n'avait supprimé que les deux liaisons de dimanche entre les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Ben Gourion, reportant ses passagers sur les vols des jours suivants. Un tir de missile, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen, a touché dimanche, pour la première fois, la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv. Le trafic aérien y a repris après une brève suspension. Les compagnies Lufthansa et Air India ont plus tôt dimanche annoncé suspendre leurs vols vers Tel-Aviv jusqu'au 6 mai, et British Airways, jusqu'au 7 mai. Selon un photographe de l'AFP, le missile est tombé dans une zone plantée d'arbres à côté d'une bretelle d'accès aux parkings du Terminal 3, le plus important de l'aéroport. Les secours israéliens ont fait état de six blessés.

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Air France a annulé ses vols de lundi entre Paris et Tel-Aviv après avoir déjà supprimé ceux de dimanche à la suite du tir de missile contre l'aéroport international Ben Gourion, a indiqué la compagnie dimanche soir. « La compagnie suspend ses vols jusqu’au 6 mai », elle « surveille attentivement la situation et ajustera en conséquence son programme vers et depuis Tel Aviv », a déclaré à l'AFP le service de presse de la compagnie nationale française.

Dans un premier temps, la compagnie n'avait supprimé que les deux liaisons de dimanche entre les aéroports Paris-Charles-de-Gaulle et Ben Gourion, reportant ses passagers sur les vols des jours suivants.

Un tir de missile, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen, a touché dimanche, pour la première fois,...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte