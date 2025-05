Trois compagnies aériennes annoncent la suspension de leurs vols vers Tel-Aviv

Le groupe de transport aérien européen Lufthansa a annoncé dimanche la suspension de ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 6 mai après le tir d'un missile contre l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv revendiqué par les rebelles yéménites houthis. Le groupe qui, outre la compagnie allemande Lufthansa, englobe Austrian, Brussels, Discover, Eurowings, Swiss et ITA Airways, a dit interrompre son service du fait de la « situation actuelle ». La compagnie Air India a également annoncé la suspension de ses vols vers Tel-Aviv jusqu'au 6 mai. « Nos opérations depuis et vers Tel-Aviv sont suspendues, avec effet immédiat jusqu'au 6 mai, pour assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel », a annoncé la compagnie indienne dans un communiqué juste après une annonce similaire du groupe aérien allemand Lufthansa. La compagnie Britih Airways a, quant à elle, annoncé la suspension de ses vols vers et en provenance de Tel-Aviv jusqu'au 7 mai. « La sécurité de nos clients et de notre équipage est toujours notre priorité. Nous surveillons en permanence les conditions d'exploitation et avons pris la décision de suspendre tous nos vols à destination et en provenance de Tel-Aviv, jusqu'au 7 mai », a écrit la compagnie dans un communiqué transmis à l'AFP, après des annonces similaires de Lufthansa et Air India. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

