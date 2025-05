La radio Voice of America, que Trump veut démanteler, va reprendre ses émissions

La radio Voice of America, que l'administration de Donald Trump avait commencé à démanteler mi-mars, va finalement pouvoir reprendre du service la semaine prochaine, selon le ministère de la Justice et Reporters sans Frontières samedi. « Les avocats américains de Reporters Sans Frontières (RSF) et de la coalition de Voice of America (VOA) ont appris, ce samedi 3 mai, par un mail du ministère de la justice que les équipes de ce média emblématique de l'audiovisuel extérieur américain seraient en mesure de reprendre le travail dans les heures à venir », indique RSF dans un communiqué. Dans ce message aux avocats de RSF, le ministère note que « plus tôt dans la journée les comptes de 1.406 employés et contractuels de USAGM (l'organisme fédéral supervisant plusieurs médias américains, NDLR) et Voice of America ont été réactivés. Tous les employés devraient maintenant avoir accès au système ». « USAGM anticipe un retour des programmes de Voice of America la semaine prochaine. » Deux salariés de VOA ont indiqué à l'AFP que leurs boîtes mails, bloquées depuis des semaines, avaient été rouvertes, même s'ils n'avaient pas encore reçu de notification formelle qu'ils pouvaient reprendre le travail. Mi-mars, l'administration Trump avait mis en congé général les journalistes et commencé à licencier certains reporters de Voice of America, ainsi que de plusieurs autres médias publics. Mais la justice américaine s'est opposée à ces mesures: fin mars, un magistrat fédéral siégeant à New York avait le premier suspendu la décision de mettre fin aux activités de ces médias publics, imité ensuite par un juge fédéral de Washington en avril. « Nous saluons cette avancée, mais le cheminement erratique de l'administration Trump incite à la prudence: il est désormais essentiel que des garanties soient apportées sur la pérennité du financement alloué par le Congrès américain à l'ensemble des médias de l'USAGM », a réagi Thibaut Bruttin, directeur général de RSF. « Le droit à l'information fiable de dizaines de millions d'auditeurs ne peut pas dépendre d'initiatives politiques arbitraires. » Voice of America, créé pendant la Seconde Guerre mondiale, Radio Free Europe, formée pendant la Guerre froide et Radio Free Asia, créée en 1996, sont destinés à porter la « voix de l'Amérique » à travers le monde et notamment dans des pays autoritaires. Donald Trump avait signé mi-mars un décret qui rangeait l'agence gouvernementale USAGM, qui comptait 3.384 employés en 2023, parmi les « éléments inutiles de la bureaucratie fédérale ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



