Près de 50 blessés dans des frappes russes sur Kharkiv

Des drones lancés par la Russie ont blessé 47 civils à Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d'Ukraine, a annoncé la police locale dans la nuit de vendredi à samedi. Et les autorités locales russes ont dénoncé de leur côté une « attaque massive » de l'Ukraine sur la région russe de Krasnodar (sud-ouest) qui a fait quatre blessés. « Des attaques hostiles sur Kharkiv ont eu pour conséquence de blesser 47 civils », a écrit la police locale ukrainienne sur son compte Telegram après que le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, eut parlé d'une cinquantaine de personnes touchées, dont un enfant de 11 ans. Quatre districts de la ville (Slobidsky, Saltivsky, Kyivsky et Osnoviansky) ont été frappés. « Des incendies se sont déclarés. Des immeubles résidentiels, des infrastructures civiles et des voitures ont été endommagés », a ajouté M. Synegoubov. Kharkiv, située à proximité de la frontière russe, a été la cible d'attaques incessantes tout au long de l'invasion russe déclenchée en février 2022. Ce raid est survenu quelques heures après des bombardements russes sur Zaporijjia (sud), dans lesquels plus de 20 personnes ont été blessées. Du côté russe, le gouverneur régional de Krasnodar, Véniamine Kondratiev, a annoncé sur Telegram que la « côte de la mer Noire dans la région de Krasnodar avait été visée ce (vendredi) soir par une attaque massive du régime de Kiev ». « Les conséquences les plus graves sont à Novorossiysk où trois blocs d'appartement ont été endommagés et, selon un bilan provisoire, quatre personnes ont été blessées, deux adultes et deux enfants », a-t-il indiqué. Ces dernières frappes se sont produites après la signature mercredi soir à Washington d'un accord économique historique entre l'Ukraine et les États-Unis sur l'exploitation des ressources naturelles de ce pays en guerre contre la Russie. Cette dernière a annoncé un cessez-le-feu de trois jours la semaine prochaine, du 8 au 10 mai, à l'occasion de la commémoration à Moscou de la victoire sur l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Kiev a qualifié cette mesure de « manipulation ».

