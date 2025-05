Des militants et partis du changement annoncent la liste « Beyrouth Madinati 2025 »

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Beyrouth, une coalition de militants et de partis du changement a annoncé la formation de la liste « Beyrouth Madinati 2025 », à deux semaines du scrutin municipal dans la capitale. Cette liste est soutenue par le Bloc national, la coalition Li Watani et le parti Madinati. Elle bénéficie, dans ce cadre, de l'appui des députés Ibrahim Mneimné, Paula Yaacoubian et Melhem Khalaf.

Aux municipales de 2016, la précédente liste Beyrouth Madinati avait créé la surprise en récoltant près de 35 % des voix, sans toutefois obtenir de siège. La liste annoncée vendredi se veut l'héritière de cette initiative.« Habitants de Beyrouth, soyez des partenaires dans le processus de construction de la patrie, en commençant par la capitale, Beyrouth, car le destin de la ville est en jeu », a déclaré Fadi Darwiche, tête de liste, lors de la conférence. Les membres de la liste se sont engagés à œuvrer pour le développement du réseau de transports publics, à lutter contre la corruption et à contribuer à l'avancement de l'enquête sur la double explosion au port. Les élections municipales s'étendront sur les trois premiers dimanches de mai et le dernier samedi du mois. Cette échéance se déroule avec trois ans de retard, en raison de crises successives au Liban.

