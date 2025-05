Un jeune de 18 ans tué par une balle perdue au Akkar

Un jeune homme de 18 ans a été tué vendredi par une balle perdue dans la région du Akkar, au Liban-Nord, a rapporté le correspondant de L'Orient-Le Jour dans la région. La victime, un habitant de Wadi al-Jamous, se trouvait dans le quartier al-Chamaa situé dans la localité d'al-Qarqaf, lorsqu'il a été touché à la tête par une balle perdue.

Il a été transporté d'urgence à l'hôpital al-Khair dans la ville de Minié, mais il a succombé à ses blessures peu après son arrivée. Les autorités ont ouvert une enquête sur cet incident.

Les balles perdues sont un problème récurrent au Liban. Elles sont souvent le résultat de tirs de célébration ou de tristesse lors de mariages, de funérailles ou d'événements politiques, ainsi que pendant des affrontements armés. Malgré les appels répétés en faveur d'une application plus stricte de la loi et d'une sensibilisation du public, ces incidents continuent de provoquer des blessures graves et des décès chaque année partout dans le pays.