Trump dévoile un budget d'austérité ultra-conservateur et sécuritaire

La Maison Blanche a dévoilé vendredi la première ébauche de budget du second mandat de Donald Trump, un projet ultra-conservateur qui taille massivement dans les aides internationales ou les subventions jugées « woke », en n'épargnant que les dépenses militaires et sécuritaires. Le texte, un premier jet qui devra suivre un long et difficile parcours parlementaire, comprend une augmentation de 13% du budget de la Défense et de 65% de celui de la Sécurité intérieure. Mais il prévoit aussi des coupes de 22% dans les dépenses non-militaires de l'Etat, soit 163 milliards de dollars. Il s'agit de « réduire ou de supprimer des programmes +woke+ détournés contre les Américains moyens, les dépenses inutiles ou qui relèvent des Etats ou collectivités locales », a expliqué l'exécutif américain. Pendant une conférence de presse, des responsables de la Maison Blanche ont expliqué être « soudés » avec Doge, cette commission de réduction de la dépense publique menée par le multimilliardaire Elon Musk, allié de Donald Trump. Et de fait, le texte porte la marque du patron de Tesla, qui a d'ores et déjà bouleversé le fonctionnement de l'administration fédérale, en faisant renvoyer des milliers de fonctionnaires et en faisant fermer des agences entières. Le chef des démocrates au Sénat a immédiatement dénoncé le texte: la politique de Donald Trump « n'est rien d'autre qu'une attaque en règle contre les Américains qui travaillent dur », a déclaré Chuck Schumer dans un communiqué. « Alors qu'il éviscère les programmes de santé, qu'il attaque l'éducation et qu'il supprime les programmes dont les familles dépendent, il finance des allègements fiscaux pour les milliardaires et les grandes entreprises », a-t-il ajouté. « Priorités d'extrême gauche » Le projet budgétaire - qui ne porte que sur la partie dépenses, sans donner d'indication sur les recettes, notamment fiscales - promet de financer des « expulsions massives et mettre un coup d'arrêt au flot d'avantages accordés sans limites aux migrants illégaux », selon la Maison Blanche. Ce projet recense les priorités de Donald Trump, décidé à démanteler la bureaucratie fédérale et à recentrer l'action du gouvernement central sur les domaines régaliens tels que la défense ou la sécurité intérieure. Une mouture plus complète sera soumise ensuite à l'aval du Congrès. De nombreuses coupes souhaitées par le gouvernement républicain ciblent des programmes jugés « woke », terme péjoratif utilisé par les conservateurs pour désigner des politiques de promotion de la diversité ou des courants de recherche universitaire sur le genre ou les discriminations raciales. La Maison Blanche donne comme exemple des programmes de promotion de la diversité à l'école maternelle, des fonds destinés à l'aide au logement, et surtout la grande agence d'aide au développement américaine, USAID, l'une des cibles de prédilection du gouvernement Trump. « L'aide au développement américaine a été dirigée vers des priorités d'extrême gauche comme le changement climatique, les programmes de diversité et d'inclusion, et des activités liées à la communauté LGBTQ », assène l'exécutif américain, en annonçant par exemple la fin de subventions à des programmes de planning familial en Afghanistan, en Syrie et en Afrique. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



La Maison Blanche a dévoilé vendredi la première ébauche de budget du second mandat de Donald Trump, un projet ultra-conservateur qui taille massivement dans les aides internationales ou les subventions jugées « woke », en n'épargnant que les dépenses militaires et sécuritaires.Le texte, un premier jet qui devra suivre un long et difficile parcours parlementaire, comprend une augmentation de 13% du budget de la Défense et de 65% de celui de la Sécurité intérieure.Mais il prévoit aussi des coupes de 22% dans les dépenses non-militaires de l'Etat, soit 163 milliards de dollars.Il s'agit de « réduire ou de supprimer des programmes +woke+ détournés contre les Américains moyens, les dépenses inutiles ou qui relèvent des Etats ou collectivités locales », a expliqué l'exécutif américain. Pendant une...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte