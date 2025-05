Gaza: la Défense civile annonce 29 morts dans des frappes israéliennes

La Défense civile de la bande de Gaza a fait état vendredi de 29 personnes tuées dans de nouvelles frappes israéliennes sur le petit territoire palestinien dévasté par la guerre et qu'Israël soumet depuis deux mois à un blocus total. En début d'après-midi, Mohammed al-Moughayir, un responsable de cet organisation de premiers secours a annoncé que 20 personnes étaient mortes dans des bombardements israéliens depuis l'aube: six à Beit Lahia (nord), neuf dans le camp de réfugiés d'Al-Bureij (centre), trois près de Khan Younès (sud) et deux dans un quartier ouest de Gaza-ville (nord). La Défense civile a ensuite fait état de neuf personnes tuées supplémentaires dans deux frappes: six à Gaza-ville, et trois près de Khan Younès. L'armée israélienne a repris ses bombardements et son offensive sur la bande de Gaza le 18 mars, mettant fin à deux mois de trêve avec le Hamas dans la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023. Cette attaque a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Parmi les 251 personnes enlevées ce jour là, 58 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 mortes, selon l'armée israélienne. Le Hamas détient également la dépouille d'un soldat israélien tué lors d'une précédente guerre à Gaza, en 2014. Israël a coupé depuis le 2 mars l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, accusant le Hamas de la détourner. Israël affirme que ce blocus total est destiné à faire pression sur le mouvement islamiste pour qu'il libère tous les otages qu'il détient, vivants ou morts. Depuis lors l'ONU appelle sans succès Israël à rouvrir le territoire à l'aide humanitaire, vitale pour la population confrontée à une situation humanitaire catastrophique, et exposée à la famine selon des responsables onusiens. Les opérations humanitaires à Gaza sont « au bord de l'effondrement total », a mis en garde vendredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Le directeur des urgences de l'Organisation mondiale de la Santé, Mike Ryan, a quant à lui qualifié la situation dans le territoire à Gaza d' » abomination ». La campagne de représailles militaires israéliennes à l'attaque du 7-Octobre a fait au moins 52.418 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

