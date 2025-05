Le ministre de l'Économie veut mener une étude sur la sécurité alimentaire et la reconstruction des silos de Beyrouth

Le ministre de l'Économie et du Commerce, Amer Bsat, a examiné vendredi les contours d'une « stratégie de sécurité alimentaire », ainsi que la possibilité de reconstruire les silos du port de Beyrouth, détruits par la double explosion du 4 août 2020, lors d'une réunion avec des représentants du Programme alimentaire mondial (PAM), de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le directeur des silos au port, et le directeur général de l’Office des céréales et de la betterave sucrière. Le ministre a demandé de « mener une étude stratégique pour la sécurité alimentaire et la reconstruction des silos », rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Depuis les explosions dévastatrices au port, la majeure partie des silos à grains qui servaient à stocker des réserves importantes de céréales a été détruite. Alors que l'enquête sur l'explosion reste entravée par des pressions politiques, les proches des victimes, ainsi que de nombreuses organisations de la société civile, sont mobilisés pour exiger la préservation du site de l'explosion ainsi que le bâtiment des silos, afin d'en faire un lieu de mémoire pour honorer les victimes de l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire, qui a fait plus de 220 morts et 6.500 blessés.. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

