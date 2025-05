Un homme tué dans son véhicule à Denniyé, probablement victime d'une vendetta

Un homme, Ziad Chanab, a été tué par balles vendredi alors qu'il conduisait sa camionnette sur la route principale de la localité de Qattine, dans la région de Denniyé au Liban-Nord, et pourrait avoir été victime d'un acte de vengeance mené par une famille rivale pour venger la mort d'un de ses membres, selon notre correspondant dans la région, Michel Hallak. Transporté à l'hôpital dans une situation critique, l'automobiliste a perdu la vie peu après les tirs et son véhicule a pris feu. Après ce meurtre présumé, un état de tension et de colère régnait dans la région, indiquent des sources locales à notre correspondant. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux et ont ouvert une enquête pour identifier les tireurs. Les crimes de vendetta entre familles ou clans rivaux sont monnaie courante dans certaines parties du Liban-Nord et de la plaine de la Békaa. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

