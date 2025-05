La cheminée qui annoncera l'élection du pape a été installée sur le toit de la chapelle Sixtine

Cinq jours avant le début du conclave, le Vatican a installé vendredi sur le toit de la chapelle Sixtine la fameuse cheminée qui émettra la fumée blanche annonçant, à l'issue du vote des cardinaux, l'élection d'un nouveau pape. Peu après 09H00 (07H00 GMT), des techniciens ont fini de fixer sur le toit de tuiles le fin cylindre métallique de couleur brune, recouvert d'un capuchon, qui concentrera tous les regards à partir du 7 mai, date du début du conclave.

Depuis la place Saint-Pierre bondée, l'installation est passée plutôt inaperçue, sur le bâtiment situé à droite de la majestueuse basilique du même nom. Mais touristes et croyants savent exactement de quoi il retourne.

« C'est pour la fumée », affirme à l'AFP Diana Ispego, Mexicaine installée aux États-Unis, qui assure sentir une ambiance particulière en cette période d'attente, « plus spirituelle ». « C'est un moment historique, c'est très spécial d'être à Rome quelques jours après l'enterrement du pape. Cela arrive une fois dans la vie ! », s'exclame Glenn Atherton, venu de Londres.

Les 252 cardinaux du monde entier ont été rappelés à Rome à la suite du décès du pape François, mort le 21 avril à l'âge de 88 ans. Parmi eux, les 133 « Princes de l'Église » âgés de moins de 80 ans et donc habilités à élire son successeur - il y en a 135 mais deux se sont fait porter pâle - se réuniront pour commencer à voter en secret, au cours d'un processus qui devrait durer plusieurs jours. Le premier jour, mercredi, ils voteront une fois, puis à partir de jeudi ils peuvent se prononcer deux fois le matin et deux fois l'après-midi. Pour qu'un cardinal soit élu, il doit obtenir la majorité des deux tiers requise, soit au moins 89 voix.

« Surprise »

Si aucun candidat n'obtient suffisamment de voix lors du premier vote du matin, les cardinaux procéderont à un second vote, et ce n'est qu'à son issue que la fumée sera émise. Il en va de même pour la session de l'après-midi : si un pape est élu lors du premier vote, la fumée blanche apparaîtra, sinon les cardinaux procéderont à un second vote sans brûler les bulletins.

Après trois journées sans résultat, le scrutin est interrompu pour une journée de prières. Puis d'autres séries de scrutins sont organisées jusqu'à l'élection définitive. En attendant les cardinaux se réunissent le matin pour des « congrégations générales » où ils échangent sur les thématiques prioritaires de l'Eglise. Vendredi s'est ouverte la huitième session de ces concertations qui se tiennent à huis-clos.

« Je pense que l'Église est en mode prière, mais elle doit aussi se mettre en mode surprise. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le pape François. Et quelle surprise ! », a confié aux journalistes le cardinal salvadorien Gregorio Rosa Chávez à son arrivée. Le jésuite argentin ne faisait pas figure de favori avant le dernier conclave, qui a abouti à son élection le 13 mars 2013. « Nous avons de nombreuses nationalités. La périphérie est présente, c'est incroyable », a-t-il ajouté, en référence au fait que François a nommé 80% de cardinaux, dont un nombre inédit issus de zones éloignées géographiquement de Rome ou comptant très peu de catholiques.

L'élection suscite un intérêt médiatique intense et elle est très suivie aussi par les fidèles. « François a fait beaucoup pour les pauvres pour la paix dans le monde. Cela doit continuer », explique à l'AFP Marina, venue d'Allemagne, qui compte se rendre samedi sur la tombe du défunt pape, dans la basilique Sainte Marie Majeure.