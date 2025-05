Trump veut rebaptiser le 8 mai et le 11 novembre « Jours de la Victoire »

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de rebaptiser « Jours de la Victoire » les anniversaires de la fin des deux guerres mondiales, le 8 mai et le 11 novembre. « Je renomme le 8 mai Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale et le 11 novembre Jour de la Victoire de la Première Guerre mondiale », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. Le 8 mai, largement célébré en Europe de l'Ouest (la Russie le célèbre pour sa part le 9 mai), n'est pas un jour férié aux Etats-Unis. Le 11 novembre en est un et porte jusqu'à présent le nom de "Jour des Vétérans" pour honorer les anciens combattants. « Beaucoup de nos alliés et de nos amis célèbrent le 8 mai comme le Jour de la Victoire, mais nous avons fait plus que n'importe quel autre pays, et de loin, pour obtenir un résultat victorieux lors de la Seconde Guerre mondiale », a poursuivi M. Trump. « Nous avons gagné les deux guerres, personne ne nous arrivait à la cheville en termes de force, de bravoure ou de génie militaire, mais nous ne célébrons jamais rien -- C'est parce que nous n'avons plus de dirigeants qui savent comment le faire ! » a déploré le président. « Nous allons recommencer à célébrer nos victoires ! » Cette déclaration n'a cependant pas été immédiatement suivie par la proclamation d'un décret. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi son intention de rebaptiser « Jours de la Victoire » les anniversaires de la fin des deux guerres mondiales, le 8 mai et le 11 novembre.« Je renomme le 8 mai Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale et le 11 novembre Jour de la Victoire de la Première Guerre mondiale », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social.Le 8 mai, largement célébré en Europe de l'Ouest (la Russie le célèbre pour sa part le 9 mai), n'est pas un jour férié aux Etats-Unis. Le 11 novembre en est un et porte jusqu'à présent le nom de "Jour des Vétérans" pour honorer les anciens combattants.« Beaucoup de nos alliés et de nos amis célèbrent le 8 mai comme le Jour de la Victoire, mais nous avons fait plus que n'importe quel autre pays, et de loin, pour...

La région est sous haute tension... Restez informés ! Offre limitée : 3 mois d'abonnement pour 1$ seulement. Je me connecte