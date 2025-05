Pour le 1er mai, la présidence s'engage à « protéger les droits des travailleurs »

Le président Joseph Aoun a transmis ses vœux aux travailleurs libanais à l’occasion du 1er mai, dans un message publié sur X, dans lequel il a assuré que la présidence s’emploiera à protéger leurs droits, affirmant que les réformes lancées par le gouvernement de Nawaf Salam allaient dans ce sens.

« Vous êtes restés, malgré toutes les circonstances, fidèles et attachés à l’espoir d’un avenir meilleur. L’État est engagé à protéger les droits des travailleurs et à améliorer leurs conditions ; les réformes en cours visent à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes et à renforcer le système de protection sociale », a écrit le président.

« Quelle que soit la durée de la crise actuelle, elle finira par disparaître. Nous en sortirons plus forts et plus solides, afin de poursuivre la construction du Liban de demain », a-t-il ajouté.

En crise depuis 2019 et meurtri par plus d’un an de guerre entre Israël et le Hezbollah, le Liban est actuellement en contact avec le Fonds monétaire international (FMI) et ses partenaires afin de débloquer une aide pour la reconstruction et le redressement, mais devra lancer d’importantes réformes pour y parvenir.