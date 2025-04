La commission des Finances entame l’examen du projet de loi de résolution bancaire

La commission parlementaire des Finances, présidée par le député Ibrahim Kanaan, a entamé mercredi l’examen du projet de loi de résolution bancaire qui doit notamment fixer le cadre légal de la restructuration du secteur, virtuellement en faillite depuis le début de la crise socio-économique au Liban en 2019.

« Cette loi que nous attendions depuis longtemps nous a été transmise par le gouvernement il y a quelques jours. La convocation à cette séance est intervenue immédiatement après mon retour de Washington et dans un climat international positif, à la suite de l’adoption des dernières modifications à la loi sur le secret bancaire », a déclaré M. Kanaan après la réunion.

« Cela a permis de commencer immédiatement l’examen des articles de la loi sur la réforme bancaire, en présence de toutes les parties concernées, à l’exception du gouverneur de la Banque du Liban (Karim Souhaid), qui s’est excusé en invoquant un voyage, et qui assistera personnellement à la prochaine séance de la commission pour présenter ses observations sur la version du gouvernement », a ajouté M. Kanaan. Il a également appelé le gouvernement à transmettre un projet de loi de « règlement financier » qui doit aborder la question de la restitution des dépôts bancaires bloqués par le secteur.

Le bloc parlementaire des Forces libanaises (FL), qui est représenté au gouvernement et dans la commission, a assuré dans un communiqué qu’il « mettra tout en œuvre pour discuter des articles de ce projet, point par point, et s'entendre avec les autres blocs dans le but de terminer sa discussion et de le faire adopter dans les plus brefs délais. »

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, ainsi que la présidente de la commission de contrôle des banques, ont participé à cette première réunion. Les deux faisaient partie, avec Karim Souhaid, de la délégation représentant l'exécutif et la présidence, qui s’est rendue à Washington la semaine dernière pendant les réunions du printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) pour s'entretenir avec des représentants des deux organisations ainsi que des responsables américains, entre autres.

Le bilan de la semaine a été positif après que le Parlement a voté une loi aménageant le secret bancaire, expurgée de certaines modifications jugées problématiques, qui avaient été introduites quelques jours plus tôt par les députés en commission parlementaire.