Des idées… pour changer le monde

Événement phare organisé par l’Institut français, « La Nuit des idées » revient le jeudi 15 mai 2025 autour du thème « Pouvoir agir ». Ancien repaire de snipers, aujourd’hui lieu de mémoire et de résilience qui revêt une importance symbolique, Beit Beirut accueillera, de 19h à minuit, une programmation variée et pluridisciplinaire, pensée pour un large public. Des voix qui refusent l’impuissance et croient au pouvoir des idées exploreront le pourvoir d’agir dans un monde en mutation, confronté à de multiples défis politiques, sociaux et économiques.

L’illustrateur et chroniqueur Bernard Hage – connu sous le pseudonyme The Art of Boo – inaugurera la soirée à 19h avec un regard artistique engagé sur le thème de cette édition. À 19h15, le déclenchement de la guerre du Liban sera examiné sous la loupe de Marwan Chahine qui proposera une lecture performée autour de son ouvrage Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d’une étincelle. À 20h30, un grand entretien avec l’ancienne ministre française de la Culture et ancienne conseillère culture et médias auprès du président Emmanuel Macron, Rima Abdul Malak, sera au rendez-vous. Puis, à 21h30, un débat, modéré par l’équipe de L’Orient-Le Jour, réunira le journaliste français Pierre Haski et la romancière et essayiste libanaise Dominique Eddé, qui nourriront les échanges de leurs réflexions. Et pour clôturer la nuit en beauté, le DJ Nasri Sayegh / Radio Karantina fera vibrer Beit Beirut avec un set tissé d’archives sonores et visuelles, ainsi que d’expérimentations musicales, esquissant une cartographie intime de la ville et de ses secousses.

En parallèle, « La Nuit des idées » fera la part belle à l’art, avec des expositions installées dans les salons de Beit Beirut et mises en valeur sous la direction artistique de l’association Hkeeli – qui œuvre depuis des années à préserver la mémoire de la guerre du Liban. L’Institut français initiera également une collaboration avec le festival Ça Presse – les Rencontres internationales du dessin de presse, et invitera les deux artistes Xavier Lacombe et Pascal Gros à croquer en direct les temps forts de la soirée pour une lecture graphique et spontanée des discussions, sous un nouveau prisme.

À la croisée de la mémoire et du devenir, « La Nuit des idées » à Beit Beirut invitera chacun à repenser son pouvoir, même modeste, d’agir et de transformer son entourage. Un rappel que face aux défis contemporains, chaque geste compte !