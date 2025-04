La littérature au Festival de Cannes

La liste des films sélectionnés pour la 78ᵉ édition du Festival de Cannes qui se tiendra du 13 au 24 mai 2025 sous la présidence de Juliette Binoche, a été dévoilée le 10 avril dernier. Cette année encore, le Festival fait la part belle aux adaptations de livres. On en retiendra : La Petite Dernière, film réalisé par Hafsia Herzi et adapté du roman éponyme de Fatima Daas ; Fuori, réalisé par Mario Martone, qui retrace un épisode marquant de la vie de Goliarda Sapienza, à travers l’adaptation de son récit autobiographique L’Université de Rebibbia ; Highest 2 Lowest, une nouvelle adaptation par Spike Lee du roman Rançon sur un thème mineur d’Ed McBain, avec Denzel Washington dans le rôle principal ; Dalloway de Yann Gozlan, avec Cécile de France, adaptation du célèbre roman de Virginia Woolf ; Connemara d’Alex Lutz, adaptation du roman de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 ; ou encore La Disparition de Josef Mengele par Kirill Serebrennikov, adaptation du livre d’Olivier Guez, Prix Goncourt 2017. Dans un autre registre, Raoul Peck signe Orwell : 2+2=5, un essai cinématographique autour de George Orwell et de son roman 1984, alors que Sylvain Chomet présente Marcel et Monsieur Pagnol, une évocation libre et poétique de l’univers de l’auteur de La Gloire de mon père.