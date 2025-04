Le bilan du pape François Dans François. L’Église déchirée, à paraître le 7 mai chez Plon, Marco Politi dresse le bilan du pontificat du pape François et questionne ses réformes, notamment l’organisation du synode amazonien qui a ouvert la question des prêtres mariés, la transformation de l’Opus Dei, ou encore son action diplomatique en faveur de l’environnement et de la lutte contre les inégalités… À noter aussi la biographie d’Andrea Tornielli, François le pape des pauvres, parue aux éditions Bayard. Trump au pilori Wanted, le dernier livre de Philippe Claudel, doit paraître le 14 mai aux éditions Stock. Il s’agit d’une « fable burlesque », une « dystopie grinçante » qui veut « amuser le lecteur en poussant le curseur de l’absurde encore plus loin », et qui critique vertement le président américain Donald Trump, son conseiller Elon Musk et le président russe Vladimir Poutine qui apparaissent en couverture, tout comme les hors-la-loi de l’époque du Far West ! Rûmî et les Derviches tourneurs Rûmî, sans doute le mystique soufi le plus connu au monde, a fait l’objet de multiples appropriations depuis que l’Occident l’a découvert : « prophète de l’Amour », chantre de la tolérance, poète appelant au dépassement des différences religieuses… La confrérie fondée sur son enseignement, les mevlevis ou derviches tourneurs, a conquis un public mondial par sa danse rituelle « cosmique » dont la Turquie a fait un argument de tourisme, et l’on a vu se multiplier les maîtres autoproclamés. Dans tout ce foisonnement, où est le vrai Rûmî ? Si la confrérie a été définitivement dissoute en 1925 par la République laïque turque, qui sont ces derviches que l’on voit danser à Konya ? Dans Rûmî et les Derviches tourneurs. La Véritable Histoire, qui vient de paraître chez Albin Michel, Kudsi Erguner, l’un des derniers héritiers de cette tradition initiatique, nous invite à redécouvrir le message authentique de ce grand maître.

