Le Premier Amour Au temps de la préhistoire, à la fête du printemps, deux jeunes gens se rencontrent et tombent amoureux l’un de l’autre, d’un amour exclusif. Ils proclament leur droit à la monogamie, contraire à la loi de la tribu, et en sont chassés. Un conte poétique, inspiré d’un scénario original de Marcel Pagnol et signé Manini et Stoffel chez Grand Angle, qui raconte l’invention de l’amour. Vipère au poing Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, vit avec ses frères auprès d’une mère odieuse et acerbe qu’ils surnomment Folcoche. En grande partie autobiographique, Vipère au poing d’Hervé Bazin a été plusieurs fois adapté au cinéma. Frédéric Rébéna s’empare aujourd’hui de cette œuvre transgénérationnelle pour une première interprétation pleine de sensibilité en bande dessinée, récemment parue chez Rue de Sèvres. Vautrin contre Balzac Balzac reçoit la visite du chef de la sûreté de Paris, un certain Vautrin, qui accuse l’écrivain de vouloir nuire à sa réputation… La cause ? Un personnage homonyme de La Comédie humaine, maître manipulateur qui n’hésite pas à baigner dans le crime pour parvenir à ses fins… À travers cette curieuse rencontre, Bruno Lecigne et Régis Penet interrogent les origines et inspirations de ce personnage, ainsi que la place du crime au sein de l’œuvre de Balzac… L’album vient de paraître chez La Boîte à Bulles. Astérix sur Netflix Netflix produit et diffuse sur sa plateforme à partir du 30 avril 2025 une mini-série d’animation de cinq épisodes, chacun d’une trentaine de minutes, adaptés de l’album Astérix, Le Combat des chefs et réalisés par Alain Chabat. À cette occasion, les éditions Albert René sortent deux nouvelles éditions de l’ouvrage, disponibles en tirage limité depuis le 9 avril.

