Concours d’éloquence

Le Festival du Flow – Éloquence Francophone est un concours d’éloquence organisé entre lycéens libanais et français, en partenariat avec l’Institut français du Liban et FormaSup Lyon, dans le but de réunir des lycéens libanais et français autour de la prise de parole, de la force du verbe et de la richesse de la francophonie, autour du thème « La paix et comment la différence de l’autre peut être une richesse ». À l’issue de sessions de formation, la demi-finale aura lieu le vendredi 16 mai à 19h à la salle Montaigne de l’Institut français de Beyrouth.