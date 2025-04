Hoda Barakat à l’honneur Parmi les huit lauréats de la 19e édition du Sheikh Zayed Book Award 2025, figurent l’écrivaine et journaliste libanaise Hoda Barakat, récompensée dans la catégorie littérature pour son roman Hind ou la plus belle femme du monde, paru en arabe chez Dar Al-Adāb, et le grand romancier japonais Haruki Murakami, désigné personnalité culturelle de l’année. Les prix ont été remis le 28 avril dans le cadre de la Foire internationale du livre d’Abu Dhabi. Carmen Boustani récompensée Le Prix Méditerranée Essai 2025 a été attribué à Carmen Boustani pour son livre May Ziadé, la passion d’écrire (Des femmes). Le Prix Méditerranée du roman a été décerné à Pierre Adrian pour Hôtel Roma (Gallimard) et le Prix Méditerranée Étranger à Dimitris Sotakis pour Demi-cœur (Intervalles).

