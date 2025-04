Le Salon arabe international du livre de Beyrouth

La 66ᵉ édition du Salon arabe international du livre de Beyrouth, organisée par le Club de culture arabe, se tiendra du 15 au 25 mai 2025 au Sea Side Arena. Aux côtés des maisons d’édition libanaises, de nouveaux participants sont attendus cette année, dont l’Institut du monde arabe (IMA), le Qatar et l’Égypte.

L’inauguration, le jeudi 15 mai à 16h, sera suivie d’une soirée poétique et musicale. Une programmation riche est annoncée : table ronde sur l’intelligence artificielle (vendredi 16 à 17h), débat sur le cinéma libanais (samedi 17 à 18h30), hommage au romancier Elias Khoury (lundi 19 à 18h30), rencontre autour du recueil de textes choisis de l’écrivain disparu Fouad Sleiman (mercredi 21 à 18h30), conférence sur le Cénacle libanais (samedi 24 à 17h)…

Le Festival « Étonnants voyageurs » de Saint-Malo

Le Festival « Étonnants Voyageurs » se déroulera à Saint-Malo les 7, 8 et 9 juin 2025. Parmi les invités : l’irlandais Paul Lynch, lauréat du Booker Prize 2023, Leïla Slimani, Sandrine Collette, prix Goncourt des lycéens 2024, et le dessinateur Riad Sattouf.

Beyrouth Livres 2025

La prochaine édition du festival Beyrouth Livres, organisé par l’Institut français, se déroulera du 22 au 26 octobre 2025. Cette manifestation littéraire réunira auteurs, artistes, éditeurs et passionnés du livre autour de diverses rencontres et activités culturelles à travers la ville et le pays.