Un candidat aux municipales au Akkar retrouvé mort

Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé mercredi dans un champ d'agrumes près du village de Tell Abbas el-Charqi dans le Akkar. Le corps de Ch. G., originaire du village voisin de Kneissé, a été découvert pendant d'un arbre, ce qui a tout d'abord laissé croire à un suicide, selon notre correspondant Michel Hallak. Il s'est avéré plus tard que le jeune homme avait présenté il y a quelques jours sa candidature aux élections municipales de son village. Une enquête plus poussée, dont les résultats préliminaires sont rapportés par notre correspondant, a conclu à une mort accidentelle. Le jeune homme, charbonnier de son état, aurait ainsi grimpé dans l'arbre pour couper du bois, dans l'exercice de ses fonctions. A la suite d'une chute, il se serait emmêlé dans la corde qu'il utilisait pour se maintenir attaché, et se serait étranglé accidentellement. La victime a été inhumée le jour même dans son village. Toute thèse contredisant celle de l'accident semble écartée.

