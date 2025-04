Israël dit avoir frappé « un groupe extrémiste » en Syrie pour protéger les druzes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense ont affirmé mercredi qu'Israël avait mené une frappe en Syrie contre un « groupe extrémiste » afin d'envoyer un « message ferme » aux autorités pour qu'elles protègent la communauté druze. « L'armée israélienne a mené une action d'avertissement et frappé l'organisation d'un groupe extrémiste qui se préparait à attaquer la population druze de la ville de Sahnaya, dans la région de Damas », ont indiqué dans un communiqué conjoint M. Netanyahu et le ministre de la Défense, Israël Katz. « Dans le même temps, un message ferme a été adressé au régime syrien: Israël attend de lui qu'il agisse pour protéger la communauté druze », ajoute le texte. La frappe israélienne est survenue alors que des affrontements confessionnels entre des groupes armés liés au pouvoir et des combattants druzes se sont étendus mercredi à Sahnaya, faisant 13 morts, selon les autorités et une ONG. Cette localité située à environ 15 kilomètres au sud-ouest de la capitale abrite des membres des minorités druze et chrétienne. Les druzes, une minorité issue de l'islam chiite, sont répartis notamment entre le Liban, la Syrie et Israël. En Syrie, ils représentent environ 3% de la population et vivent principalement dans le sud du pays. Israël a conquis une partie du plateau du Golan sur la Syrie lors de la guerre israélo-arabe de 1967 et l'a annexée en 1981, une démarche largement rejetée par la communauté internationale. Après la chute du président syrien Bachar el-Assad en décembre, Israël a envoyé des troupes dans une zone tampon démilitarisée du Golan, située dans le sud-ouest de la Syrie, à la lisière de la partie de ce plateau occupée par Israël. Dès la chute d'Assad, Israël a multiplié les gestes d'ouverture envers les druzes. Début mars, à la suite d'escarmouches, Israël avait menacé d'une intervention militaire si les nouvelles autorités syriennes, qui se sont engagées à protéger les minorités, s'en prenaient aux druzes. La frappe israélienne a eu lieu alors qu'Israël marquait mercredi le Jour du Souvenir, lors duquel le pays rend hommage à ses soldats tombés au combat. « En ce Jour du Souvenir (...), alors que nous rendons hommage à la grande contribution de la communauté druze à la sécurité d'Israël, (...) nous soulignons le respect de notre engagement envers la communauté druze en Israël et à la protection de leurs frères en Syrie », ont déclaré les ministres. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

