PowerX Summit : unir l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat du Liban

« Power X » est la première conférence nationale sur l’entrepreneuriat, réunissant les secteurs-clés et les acteurs régionaux, tout en mettant en valeur le potentiel du monde de l’innovation.

Cette rencontre vise à renforcer l’innovation et son impact sur différents secteurs ; à permettre l’échange de connaissances, la coopération et la communication entre les principales parties prenantes et à progresser avec des actions concrètes aux niveaux local et international.

Cet événement constitue une opportunité fondamentale rassemblant plus de 3 000 participants, y compris des entrepreneurs, des investisseurs, des chercheurs, des étudiants et des innovateurs du Liban et de l’étranger, ainsi que de nombreux ambassadeurs. Plus de 50 experts interviendront, en plus de trois ministres spécialisés et de conférenciers de renom, qui fourniront des perspectives mondiales sur l’innovation.

Des débats intellectuels et des sessions coordonnées seront organisés pour discuter des sujets urgents, allant de la transformation numérique et des technologies à l’innovation des jeunes et aux industries créatives.

Il y aura également une exposition comprenant plus de 80 stands d’entreprises émergentes et d’institutions présentant des solutions innovantes, des prototypes et des idées reflétant le potentiel du Liban sur la scène mondiale.

Cet événement sera inauguré le mardi 13 mai à 15h et les activités se poursuivront jusqu’au jeudi 15 mai au Beirut Hall, Sin el-Fil.

Berytech s’engage à accompagner et à encourager les jeunes dans l’innovation, misant toujours sur la nécessité de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé.