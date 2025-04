Le gouvernement Trump congédie les auteurs d'un rapport crucial sur le climat

L'administration du président Donald Trump a congédié cette semaine les auteurs d'un rapport scientifique utilisé depuis plus de 25 ans pour élaborer les politiques de réponse au réchauffement climatique aux Etats-Unis. Dans un email lundi aux contributeurs de la Sixième évaluation nationale du climat (NCA6), le gouvernement fédéral a annoncé que la « portée » du rapport était en train d'être « réévaluée » et que les auteurs étaient « libérés de leurs fonctions ». Cette décision fait suite aux licenciements massifs survenus début avril au sein du Programme américain de recherche sur le changement climatique (USGCRP), l'organisme fédéral chargé de superviser ce rapport qui, de par la loi, doit être remis au Congrès et au président. Des centaines de chercheurs participent à l'élaboration de ce document sur l'impact du changement climatique dans tous les domaines, en principe publié tous les cinq ans. La prochaine édition était prévue pour 2027. Bien qu'ils ne soient pas contraignants, ces rapports sont des outils essentiels pour les législateurs, les entreprises et les gouvernements locaux dans la planification de mesures de résilience climatique. Leur objectif est d'« informer le public des dernières connaissances scientifiques, de la façon dont les populations pourraient être affectées, et des options possibles pour faire face au changement climatique », détaille mardi auprès de l'AFP Abby Frazier, climatologue à Clark University. « Naviguer à l'aveugle » « Je suis dévastée par cette nouvelle », confie cette experte qui devait rédiger un chapitre de ce rapport sur les effets du dérèglement climatique à Hawaï et dans les territoires américains situés dans le Pacifique. « L'administration Trump a sabré de façon insensée un rapport scientifique américain crucial et complet sur le climat en renvoyant ses auteurs sans motif », avait protesté plus tôt dans un communiqué Rachel Cleetus, autrice d'un autre chapitre du rapport. « Essayer d'enterrer ce rapport ne changera en rien les faits scientifiques, mais sans ces informations, notre pays risque de naviguer à l'aveugle dans un monde rendu plus dangereux par le changement climatique causé par l'Homme », avait-elle dénoncé. Donald Trump, notoirement climatosceptique, mène depuis son retour au pouvoir fin janvier une refonte massive des institutions fédérales, licenciant des milliers de fonctionnaires dont des climatologues, et a enclenché une marche arrière toute dans la lutte contre le dérèglement climatique. Son gouvernement a ainsi confirmé vendredi la suppression du bureau américain chargé de la diplomatie climatique, trois mois après l'annonce retentissante du nouveau retrait des Etats-Unis, premier pollueur historique mondial, de l'accord de Paris sur le climat. Autant de mesures mettant en péril les efforts mondiaux pour freiner le dérèglement climatique, au moment où la planète entame une troisième année d'affilée avec des températures historiquement élevées, après que 2024 est devenue l'année la plus chaude jamais mesurée, battant le record de 2023. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



