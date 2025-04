Droits de douane: la Maison Blanche accuse d' « acte hostile » Amazon, qui dément

Amazon a annoncé mardi qu'il n'afficherait pas l'impact des droits de douane sur les prix de produits vendus aux Etats-Unis sur son site de commerce en ligne, un projet que la Maison Blanche avait, plus tôt, qualifié d' »acte hostile et politique ». Le groupe a expliqué, dans une réaction transmise à l'AFP, que l'équipe en charge des produits à bas coûts, Amazon Haul, avait « envisagé l'idée de publier les coûts d'importation pour certains produits », mais que la proposition n'avait « jamais été approuvée » et qu'elle ne serait « pas mise en oeuvre ». En début de matinée, lors d'un point de presse, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait présenté comme un « acte hostile et politique » la volonté prêtée à Amazon de préciser l'impact des droits de douane sur les prix des produits qu'il propose sur sa plateforme. L'accusation faisait référence à un article du site d'information Punchbowl News évoquant cette nouvelle présentation, qui montrerait, à côté du prix de vente, la part liée aux droits de douane qu'a imposés Donald Trump aux grands partenaires commerciaux des Etats-Unis. « Ce n'est pas une surprise », a poursuivi Karoline Leavitt, lors d'un point de presse, « car Amazon a signé un partenariat avec une entité de propagande chinoise ». La porte-parole a brandi une copie d'un article de l'agence Reuters, daté de décembre 2021, selon lequel Amazon a établi un partenariat avec les autorités chinoises, qui a notamment mené à la création d'un portail internet spécifiquement dédié aux livres de membres du gouvernement chinois, en premier lieu le président Xi Jinping. Elle a indiqué qu'elle venait de s'entretenir du sujet d'Amazon au téléphone avec le président américain. Selon la chaîne d'information CNN, Donald Trump a appelé le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, pour se plaindre de la nouvelle présentation envisagée sur la plateforme de commerce électronique. Jeff Bezos n'a plus de fonctions opérationnelles au sein d'Amazon depuis 2021, mais demeure président exécutif du conseil d'administration et contrôle un peu moins de 9% des titres de la société. Selon plusieurs médias américains, de nombreuses sociétés tierces qui mettent en vente leurs produits sur Amazon ont relevé leurs prix pour amortir l'effet attendu des droits de douane. Entreprises et économistes s'attendent à un impact particulièrement marqué pour les importations de produits finis ou composants venus de Chine, sur la majorité desquels Donald Trump a imposé des droits de douane de 145%. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Amazon a annoncé mardi qu'il n'afficherait pas l'impact des droits de douane sur les prix de produits vendus aux Etats-Unis sur son site de commerce en ligne, un projet que la Maison Blanche avait, plus tôt, qualifié d' »acte hostile et politique ».Le groupe a expliqué, dans une réaction transmise à l'AFP, que l'équipe en charge des produits à bas coûts, Amazon Haul, avait « envisagé l'idée de publier les coûts d'importation pour certains produits », mais que la proposition n'avait « jamais été approuvée » et qu'elle ne serait « pas mise en oeuvre ».En début de matinée, lors d'un point de presse, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait présenté comme un « acte hostile et politique » la volonté prêtée à Amazon de préciser l'impact des droits de douane sur les prix des produits qu'il...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte