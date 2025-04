Un incendie dans un restaurant fait 22 morts

Un violent incendie mardi dans un restaurant du nord-est de la Chine à l'heure du déjeuner a fait au moins 22 morts et le président Xi Jinping a appelé à « identifier rapidement les causes » du drame. Le feu s'est déclaré peu après midi, dans cet établissement de la ville de Liaoyang, à environ 580 kilomètres au nord-est de la capitale Pékin, dans la province du Liaoning, selon la télévision publique CCTV. Selon un bilan provisoire, « l'incendie a fait 22 morts et trois blessés », a-t-elle ajouté.

Des vidéos diffusées par les médias chinois montraient d'immenses flammes ravageant une partie d'un bâtiment en zone urbaine, ainsi qu'une épaisse fumée noire s'élevant vers le ciel. Sur d'autres images authentifiées par l'AFP et publiées sur Douyin (la version en Chine de TikTok), des secouristes transportaient une victime sur une civière et plusieurs pompiers luttaient contre le feu à l'aide de lances à incendie. Le ou les gestionnaires du restaurant ont été « arrêté(s) par la police » et « une enquête est en cours », a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Un doute subsiste sur le nombre de personnes interpellées car la langue chinoise ne marque pas le pluriel.

« Tragique »

Le président Xi Jinping a déploré un drame ayant causé de « lourdes pertes humaines », soulignant qu'il s'agissait d'une « leçon extrêmement douloureuse », a indiqué Chine nouvelle. « Il convient de tout mettre en oeuvre pour soigner les blessés, assurer une prise en charge adéquate des suites du décès des victimes et réconforter leurs familles, identifier rapidement les causes (du drame) et établir les responsabilités », a-t-il souligné.

Les pompiers ont mobilisé au total 22 camions et déployé 85 soldats du feu contre l'incendie, selon Chine nouvelle, qui cite les autorités et précise que les opérations de secours sont désormais « terminées ». « Les blessés sont dans un état stable », a également indiqué Chine nouvelle. Une femme travaillant dans un restaurant situé non loin de l'endroit où l'incendie s'est déclaré a déclaré à l'AFP avoir appris la nouvelle via les médias.

« On n'était pas au courant et on a continué à travailler comme si de rien n'était », a-t-elle indiqué par téléphone. Cette femme, qui a souhaité garder l'anonymat, a dit avoir entendu des sirènes et précisé que la police était encore présente devant son établissement. « C'est vraiment tragique », a-t-elle ajouté. Des incendies meurtriers surviennent régulièrement en Chine en raison notamment de mesures de prévention insuffisantes ou non respectées. Au début du mois, 20 personnes sont mortes dans l'incendie d'un établissement pour personnes âgées dans le nord de la Chine.

En janvier, un incendie dans un marché de légumes à Zhangjiakou (nord), au nord-ouest de Pékin, avait tué huit personnes et blessé 15 autres. Un mois plus tôt, neuf personnes étaient mortes dans un incendie sur un chantier de construction dans la ville de Rongcheng, dans l'est de la Chine.