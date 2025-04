Le gestionnaire du réseau portugais dément un communiqué évoquant un « phénomène atmosphérique rare »

Le gestionnaire du réseau électrique portugais REN a démenti mardi avoir été à l'origine d'un communiqué qui lui était attribué sur les réseaux sociaux et qui faisait référence à un « phénomène atmosphérique rare » pour expliquer les causes de l'énorme coupure de courant qui a touché le Portugal et l'Espagne lundi. « REN confirme que nous n'avons pas diffusé ce communiqué », a indiqué à l'AFP son porte-parole, Bruno Silva, sans autre précision. Le communiqué en cause, écrit en portugais, a circulé lundi sur les réseaux sociaux et a été repris par certains grands médias internationaux. Selon ce texte, la panne d'électricité qui a plongé la péninsule ibérique dans le chaos pendant plusieurs heures aurait été provoqué par « une faille dans le réseau électrique espagnol, liée à un phénomène atmosphérique rare ». Ce « phénomène » y était ensuite décrit comme une « vibration atmosphérique induite ». « Aucun phénomène météorologique ou atmosphérique inhabituel n'a été détecté en Espagne, ni même des variations soudaines de la température » au cours de la journée de lundi, a indiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet) mardi. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le gestionnaire du réseau électrique portugais REN a démenti mardi avoir été à l'origine d'un communiqué qui lui était attribué sur les réseaux sociaux et qui faisait référence à un « phénomène atmosphérique rare » pour expliquer les causes de l'énorme coupure de courant qui a touché le Portugal et l'Espagne lundi. « REN confirme que nous n'avons pas diffusé ce communiqué », a indiqué à l'AFP son porte-parole, Bruno Silva, sans autre précision.Le communiqué en cause, écrit en portugais, a circulé lundi sur les réseaux sociaux et a été repris par certains grands médias internationaux. Selon ce texte, la panne d'électricité qui a plongé la péninsule ibérique dans le chaos pendant plusieurs heures aurait été provoqué par « une faille dans le réseau électrique espagnol, liée à un...

