Les employés des hôpitaux gouvernementaux appellent à une revalorisation des salaires

Le syndicat des employés des hôpitaux gouvernementaux au Liban a appelé, mardi, à une revalorisation des salaires et à des réformes dans le secteur, « en conformité avec la cherté de vie », notamment une hausse du salaire minimum, pour pouvoir faire face à l'inflation, des aides sociales et une hausse des indemnités de transport, selon un communiqué. Les employés demandent également aux autorités de régler les salaires qui n'ont pas encore été versés et de mettre en place un dispositif de paiement des salaires qui soit indépendant des problèmes de la bureaucratie entre les ministères de la Santé et des Finances. « Nous appelons à la mise en place de mesures immédiates et à augmenter le salaire minimum d'une manière équitable qui soit conforme à la cherté de vie », indique le texte. « Le salaire minimum actuel ne répond plus aux besoins de base d'une vie décente, et les salaires et avantages dans le secteur public, en particulier dans les hôpitaux publics, ne sont plus suffisants pour couvrir les frais de transport ou les besoins minimums de la vie », poursuit-il. « Le mépris persistant des droits des travailleurs des hôpitaux publics menace l'effondrement du secteur de la santé publique (...). Nous demandons aux autorités concernées de répondre rapidement à nos demandes légitimes, afin d'éviter toute escalade que nous pourrions entreprendre pour défendre la dignité de l'employé et son droit à une vie décente », indique le communiqué. Depuis le début de la crise économique en 2019 et la vive dépréciation de la livre libanaise, le secteur public est en crise et les fonctionnaires ont mené plusieurs mouvements de grève pour réclamer la revalorisation de leurs salaires. La situation s'est aggravée avec la pandémie du Covid-19, la double explosion au port de Beyrouth en août 2020 et une vague de démissions dans différents secteurs, alors que les salaires perdaient de leur valeur. La guerre entre Israël et le Hezbollah en 2023/2024 a affecté de nombreux hôpitaux gouvernementaux. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le syndicat des employés des hôpitaux gouvernementaux au Liban a appelé, mardi, à une revalorisation des salaires et à des réformes dans le secteur, « en conformité avec la cherté de vie », notamment une hausse du salaire minimum, pour pouvoir faire face à l'inflation, des aides sociales et une hausse des indemnités de transport, selon un communiqué.Les employés demandent également aux autorités de régler les salaires qui n'ont pas encore été versés et de mettre en place un dispositif de paiement des salaires qui soit indépendant des problèmes de la bureaucratie entre les ministères de la Santé et des Finances. « Nous appelons à la mise en place de mesures immédiates et à augmenter le salaire minimum d'une manière équitable qui soit conforme à la cherté de vie », indique le texte. « Le...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte