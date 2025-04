Le président Kais Saied dénonce une « ingérence flagrante » après des critiques étrangères

Le président tunisien, Kais Saied, a dénoncé dans la nuit de lundi à mardi les critiques à l'étranger qui ont suivi la condamnation d'opposants à de lourdes peines de prison, en les qualifiant d'« ingérence flagrante ».

« Les déclarations et communiqués émanant de parties étrangères sont inacceptables (...) et constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Tunisie », a dit M. Saied, selon un communiqué de la présidence. La France, l'Allemagne et l'ONU avaient affirmé que les conditions d'un procès « équitable » n'avaient pas été respectées.