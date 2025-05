Sibérie : enquête après trois morts dans des feux de forêts

Les autorités russes ont ouvert une enquête jeudi après la mort de trois personnes dans des feux de forêts ayant détruit des centaines d'habitations dans deux régions de Sibérie, placées en état d'urgence. Un homme et une femme ont péri dans un incendie qui a ravagé 52 maisons dans leur village de Kansk, situé dans la région de Krasnoïarsk, selon un communiqué du Comité d'enquête local. Une deuxième femme a été retrouvée morte dans son jardin dans la région voisine d'Irkoustk, a précisé le comité, annonçant l'ouverture d'une enquête sur ces trois morts. Le ministère des Situations d'urgence a instauré mercredi l'état d'urgence dans la région de Krasnoïarsk à cause "des feux de forêts et d'un climat venteux et sec", d'après un communiqué. La région d'Irkoutsk, ainsi que celle, limitrophe, de Transbaïkalie, ont aussi été placées en état d'urgence en raison de feux dévastant leurs forêts et s'approchant de zones résidentielles. Plus de 2.000 personnes sont mobilisées pour contenir 74 feux de forêts, principalement en Sibérie et dans l'Extrême-Orient russe, selon l'Agence forestière russe. Selon l'ONG Greenpeace, plus de 144 maisons ont été brûlées par des feux initiés par l'homme. Chaque été, des feux de forêt détruisent de vastes étendues, principalement en Sibérie, mais les agences gouvernementales russes, en manque chronique de financements, ont du mal à les contenir. Ces feux ont été particulièrement dévastateurs, y compris autour de Moscou, en 2010. Greenpeace estime que la majorité de ces feux sont causés par l'homme, notamment en raison du non-respect des règles anti-incendie. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Les autorités russes ont ouvert une enquête jeudi après la mort de trois personnes dans des feux de forêts ayant détruit des centaines d'habitations dans deux régions de Sibérie, placées en état d'urgence.

Un homme et une femme ont péri dans un incendie qui a ravagé 52 maisons dans leur village de Kansk, situé dans la région de Krasnoïarsk, selon un communiqué du Comité d'enquête local. Une deuxième femme a été retrouvée morte dans son jardin dans la région voisine d'Irkoustk, a précisé le comité, annonçant l'ouverture d'une enquête sur ces trois morts.

Le ministère des Situations d'urgence a instauré mercredi l'état d'urgence dans la région de Krasnoïarsk à cause "des feux de forêts et d'un climat venteux et sec", d'après un communiqué. La région d'Irkoutsk, ainsi que celle, limitrophe, de...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte