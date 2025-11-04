Menu
Dernières Infos - Arabie saoudite/États-Unis

MBS rencontrera Trump à la Maison Blanche le 18 novembre, selon un responsable US


L'OLJ/Reuters / le 04 novembre 2025 à 09h30

Le président américain Donald Trump et le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed Ben Salmane se serrent la main lors d'une cérémonie de signature d'un protocole d'accord à la Cour royale de Riyad, en Arabie saoudite, le 13 mai 2025. REUTERS/Brian Snyder/Photo d'archive

Le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane se rendra à la Maison Blanche le 18 novembre pour une visite officielle de travail avec le président américain Donald Trump, a annoncé lundi un responsable de la Maison Blanche, repris par l'agence Reuters.

Cette visite intervient alors que le président Trump fait pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle rejoigne la liste des pays qui ont adhéré aux accords d'Abraham. En 2020, Donald Trump avait conclu des accords avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc pour normaliser les relations de ces pays avec Israël. Les Saoudiens ont hésité à s'engager en l'absence de mesures en faveur de la création d'un État palestinien.

Donald Trump avait affirmé dimanche dans l'émission « 60 Minutes » de CBS qu'il pensait que les Saoudiens finiraient par rejoindre les accords. Donald Trump et Mohammad ben Salmane pourraient également discuter d'un accord de défense entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Le Financial Times a rapporté il y a deux semaines qu'il y avait des espoirs que les deux pays puissent signer un tel accord pendant la visite de Mohammad ben Salmane.

Un haut responsable de l'administration Trump a indiqué pour sa part qu'il y a des discussions sur la signature d'un accord au cours de la visite du prince héritier, mais que les détails sont encore « en cours de négociation ».

Les Saoudiens ont demandé aux États-Unis de leur fournir des garanties officielles pour défendre le royaume et leur donner accès à des armes américaines plus sophistiquées.

