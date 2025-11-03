La Russie masse des troupes près de la ville de Dobropillia, dans l'est de l'Ukraine, selon Zelensky
le 03 novembre 2025 à 20h43
Un militaire de l'unité d'interception de drones du 3e corps d'armée des forces armées ukrainiennes prépare un drone intercepteur ukrainien Sting pour un vol sur sa position de première ligne, dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine, près du front dans l'est de l'Ukraine, le 30 octobre 2025. Photo Anatolii Stepanov/Reuters
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la Russie massait des troupes près de la ville de Dobropillia, dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev avaient progressé plus tôt cette année lors d'une contre-offensive réussie.
M. Zelensky a également indiqué que la zone autour de la ville stratégique de Pokrovsk restait soumise à une forte pression, avec jusqu'à 300 soldats russes toujours présents dans la ville.
Par ailleurs, le président ukrainien a annoncé que son pays avait encore besoin de 750 millions de dollars pour garantir ses importations de gaz pour l'hiver prochain.
Le gouvernement de Kiev souhaite augmenter ses importations de gaz naturel d'environ 30 % après que la Russie a intensifié ses attaques contre le secteur énergétique ukrainien ces dernières semaines, ciblant notamment les installations gazières.
