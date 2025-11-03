Erdogan appelle « le monde musulman » à se mobiliser au Soudan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi « le monde islamique » à se mobiliser en faveur du Soudan et des dizaines de milliers de civils piégés par le conflit depuis la prise de la ville d'El-Facher. « Personne doté d'un cœur et non d'un cœur de pierre ne peut supporter les massacres récents visant les civils à El-Facher. Nous ne pouvons pas rester silencieux », a lancé le chef de l'Etat.

« La plus grande responsabilité pour mettre fin rapidement à l'effusion de sang au Soudan incombe au monde musulman », a-t-il insisté devant l'instance économique de l'Organisation de la coopération islamique (OCI, 57 Etats) réunie à Istanbul. « Nous devons protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance du Soudan » et « soutenir le peuple soudanais durant ces moments difficiles », a-t-il continué en réclamant la « solidarité » des musulmans face au drame que vit le pays. « En tant que musulmans, nous devons résoudre nos problèmes plutôt que chercher de l'aide ailleurs », a ajouté M. Erdogan.

La Turquie assure jusqu'à l'été 2026 la présidence tournante de l'OCI et soutient par ailleurs l'armée soudanaise face aux paramilitaires.

Selon l'Onu, des dizaines de milliers de civils ont fui l'avancée des combats dans une vaste région à l'est du Darfour, un peu plus d'une semaine après la prise de la ville d'El-Facher, dernier grand bastion de l'armée, délogée après 16 mois de siège par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les rares témoignages font état de massacres de grande ampleur parmi la population.

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé près de 12 millions de personnes et provoqué la pire crise humanitaire au monde, estiment les Nations unies.