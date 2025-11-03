« Sihr », se laisser envoûter (et soigner) par Petra Serhal
L’artiste libanaise mêle les recettes médicinales de sa grand-mère à une scénographie cousue main dans sa dernière performance, « Sihr » (Ensorcellement), qui invite à réenchanter le monde, une plante après l’autre.
L'artiste Petra Serhal en tablier blanc lors de sa performance "Sihr" à la galerie No/mad Utopia. Photo Éline Roussel/
Avec l'aimable autorisation de No/mad Utopia
« Je vous conseille de laisser votre intuition vous guider, pas votre raison », glisse Petra Serhal, robe et tablier blanc, après avoir accueilli le public avec une pulvérisation de parfum de plantes sauvages et un verre d’eau de rose, « pour ouvrir vos cœurs ». Une vingtaine de personnes se sont installées autour d’une longue table dressée dans la cour intérieure de la galerie No/mad Utopia, à Gemmayzé, pour assister à la représentation de Sihr, dernière performance de la série « Gesture of Care » de l’artiste pluridisciplinaire.Les plantes sauvages, complices de l’envoûtementSur la nappe imprimée de fleurs créée pour l’occasion sont disposés un verre, quatre morceaux de coton, des spatules en bois, une lingette et une feuille de laurier pour chacun. D’un fil pendent trois ampoules et des herbes médicinales que l’artiste présente l’une...
