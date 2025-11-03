Nigeria: Trump n'exclut rien en termes d'intervention militaire

Donald Trump n'a exclu dimanche ni intervention terrestre ni frappes aériennes au Nigeria, au lendemain de sa menace d'y mener une action militaire si le pays le plus peuplé d'Afrique n'arrête pas ce que le président américain prétend être une persécution des chrétiens.

A la question d'un journaliste de l'AFP de savoir s'il envisage une intervention terrestre ou des frappes aériennes au Nigeria, le président américain a répondu à bord de l'avion présidentiel Air Force One: +Ca pourrait être beaucoup de choses. J'envisage beaucoup de choses+." "Ils tuent les chrétiens et ils les tuent en très grand nombre. Nous n'allons pas laisser ça se produire", a-t-il déclaré.

