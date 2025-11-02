Un incendie se propage dangereusement vers des habitations voisines dans le Akkar

Un gigantesque incendie s’est déclaré il y a peu dans le secteur de Aïn, dans l’une des vallées autour de Andqet dans le Akkar, au Liban-Nord, et se rapproche dangereusement des habitations voisines, rapporte notre correspondant dans la région Michel Hallak. Le feu s’est propagé dans une zone boisée dense où la végétation est sèche. Pour l'instant, la cause du sinistre demeure inconnue.

Des pompiers de la Défense civile, assistés par une association locale et des habitants se sont mobilisés sur les lieux afin de maîtriser l'incendie, qui se propage rapidement en raison des températures élevées et des vents violents, suscitant une grande crainte qu’il ne devienne incontrôlable. Les équipes de lutte contre le feu ont demandé des renforts.

Plusieurs incendies se sont déclarés dans le Akkar durant l'été, notamment en raison des températures élevées que connaît le pays. Les autorités avaient peiné à circonscrire les feux qui avaient ravagé début août de larges portions de terrain, notamment autour de Kobeyate, les Libanais y voyant une nouvelle preuve de l'incurie des pouvoirs publics.