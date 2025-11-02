Un ministre en détention préventive dans une affaire de livres scolaires

Les autorités libyennes ont annoncé le placement en détention préventive du ministre de l'Education pour négligence dans une affaire de manuels scolaires, sept mois après la condamnation en appel de son prédécesseur à plus de trois ans de prison dans un dossier similaire.

« Le parquet a ordonné la détention du ministre de l'Education par intérim (...) et du directeur général du Centre de recherche et des programmes pédagogiques (...) dans l'attente d'une enquête pour atteinte à l'intérêt public et violation du droit à l'éducation », a indiqué le bureau du procureur général dans un communiqué publié samedi soir.

Le ministre, Ali al-Abed, assure l'intérim de Moussa al-Megarief, condamné en mars à trois ans et demi de prison - alors qu'il était en exercice - pour une pénurie de manuels scolaires en 2021. Les deux affaires connaissent un fort retentissement dans l'opinion publique libyenne.

Concernant M. Abed, l'enquête menée par le parquet sur les « procédures de l'octroi des marchés pour l'impression des livres pour l'année scolaire 2025/2026 » a révélé des « irrégularités dans les procédures administratives et financières liées aux contrats », et un « manquement à l'obligation de fournir les manuels à deux millions d'élèves à temps », a indiqué le bureau du procureur sur Facebook.

L'année scolaire, qui a repris autour du 20 octobre au lieu de début septembre, a commencé sans manuels scolaires pour plus de 2,5 millions d'élèves dont les parents se retrouvent obligés de débourser des frais supplémentaires pour se procurer des photocopies. Dans les établissements publics libyens, du primaire jusqu'à la fin des études secondaires, les manuels scolaires sont fournis gratuitement aux élèves, une allocation spécifique étant prévue dans le budget du ministère.